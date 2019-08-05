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РЕМОНТ ОКОН

Наша компания "Ремонт окон" долгое время работает с ведущими производителями окон, а также оконной фурнитуры, что является подтверждением ответственного отношения к своей работе.
Мы  предоставляем качественные услуги по ремонту окон в Москве и области.
Недорого, а также быстро! На все виды работ предоставляется 5-летняя гарантия. Посмотреть цены!
Вызов мастера в любое удобное время!
Уточните стоимость услуги через форму обратной связи или по телефону. В выходные дни мы предоставляем скидку в размере 10%! Спешите воспользоваться нашими услугами по Выгодной цене!
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Получи регулировку чистку смазку фурнитуры створки окна
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Что мы предлагаем наши услуги

Ремонт пластиковых окон ПВХ
Ремонт пластиковых окон
от 350 руб
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Ремонт алюминиевых окон
Ремонт алюминиевых окон
от 500 руб
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Ремонт деревянных окон
Ремонт деревянных окон
от 400 руб
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Защита от детей на окна
Защита от детей
от 650 руб
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Регулировка окон
Регулировка окон
от 300 руб
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Замена уплотнителя
Замена уплотнителя
от 100 руб
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Москитные сетки
Москитные сетки
от 550 руб
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Изготовление стеклопакетов
Изготовление стеклопакетов
от 2000 руб
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Производство и установка окон
Производство и установка окон
от 2500 руб
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замена фурнитуры
Замена фурнитуры
от 150 руб
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ремонт и установка подоконников
Подоконники
от 1000 руб
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установка откосов
Откосы
от 800 руб
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Дополнительные услуги
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Наименование услуг Цена

Ремонт пластиковых оконОстекление лоджий

от 6000 руб. м.2

Ремонт пластиковых оконРемонт панорамных окон

от 350 руб. 

Ремонт пластиковых оконРемонт старых окон

от 2000 руб.

Мелкий ремонт окон

от 350 руб. 

Капитальный ремонт окон

 от 1500 руб.

Реставрация окон

Ремонт раздвижных окон

 от 350 руб.

Установка витринных стекол

Демонтаж окон

Ремонт металлопластиковых окон

 от 400 руб.
Наименование услуг Цена

Ремонт окон балконов

от 350 руб.

Замена окон

от 11 000 руб.

Ремонт мансардных окон

от 350 руб.

Замена стекла в окне

от 2000 руб.

Косметический ремонт деревянных окон
Установка окон
Установка подоконника от 1500 руб.
Ремонт пластиковых дверей
Установка глухих пластиковых окон
Замена фурнитуры пластиковых окон от 350 руб.



Перечень работ включают в себя:

Установку конструкций
Регулировку всех деталей системы
Монтаж, а также замену резиновых уплотнителей
Замену сломанных или износившихся механизмов
Установку дополнительной фурнитуры
Изготовление, установку, а также монтаж москитных сеток
Утепление любого типа
Монтаж козырьков, подоконников и отливов
Регулировку створок

Вызов мастера в любое удобное время!

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Основных причин и методов
Предотвращения поломок

Несоблюдение правил эксплуатации, ошибки монтажа, внешние факторы, а также другие причины. В том числе дефекты изготовления, все это причины для ремонта окон или замены окон в Москве.

При правильном монтаже, а также бережном отношении к окнам вероятность поломки сводится к минимуму. Следует знать основные правила подбора и эксплуатации систем.

Отдавайте предпочтение надежных производителей. Обычно дешевые изделия и не популярных брендов не отличаются долговечностью в работе.

Помните, монтаж должны делать опытные мастера. Любые неточности в процессе установки повлекут проблемы в работе системы.

Избежать поломок можно, если периодически очищать профили и смазывать подвижные части фурнитуры, а также использовать моющие средства для очистки стекол.

Не нужно пренебрегать периодическим обслуживание изделий: своевременно менять рассохшуюся резину, выполнять наладку фурнитуры, обновлять уплотнитель, а также прочий сервис.

Если все же требуется провести ремонтные работы, то нужно заказывать услуги только в профессиональных фирмах. Нужен ремонт окон недорого, быстро и качественно? Одно из оптимальных решений – доверить весь комплекс услуг нашей компании. Наши мастера в короткие сроки устранят поломку всех видов конструкций и любого уровня сложности. Можем приступить к работе в доме, квартире, а также офисе уже Сегодня!

Как работает фирма по ремонту окон

Диагностика поломок дверных, а также оконных конструкций.
Выездной специалист обнаружит неполадки в работе механизмов (например, перекосы створок), целостность стеклопакетов, проверит герметичность швов.
Срочные ремонтные работы с демонтажем.
Такие работы выполняются при серьезных дефектах окон, в случаях необходимости замены поврежденных, а также износившихся деталей.
Герметизация и регулировка.
При обнаружении разгерметизации швов или нарушении геометрии оконной конструкции мастер выполняет настройку, устраняет неисправности.
Профилактические и косметические работы.
Производится смазка, очистка элементов фурнитуры, а также запорных устройств от загрязнений.

Что говорят о нас довольные клиенты

Наши клиенты:

Наши работы до и после ремонта

до ремонта окна
До
После установки нового пластикового окна
После
Старое окно
До
Окно после установки
После
До установки нового окна ПВХ
До
После установки нового окна ПВХ
После

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